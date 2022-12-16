خبير أمني أمريكي: لا يمكن عزل دولة بأهمية وحجم روسيا

حذر الخبير الأمني الأمريكي، روبرت فارلي، من أن يتحول الضغط المالي على روسيا إلى مخاطر كبيرة لواشنطن وحلفائها، مشيرا إلى أن العقوبات لم تجمّد اقتصادها، ولم تعطل صناعاتها وصادراتها.

ولفت فارلي في مقال نشره موقع 19Fortyfive إلى أن العقوبات المالية لم تجمّد اقتصاد روسيا ولم تمنع صادراتها من موارد الطاقة، وأن القيود المفروضة لم تفلح في تعطيل المجمع الصناعي العسكري، ولم تؤثر على القدرات الدفاعية للجيش الروسي.

وتوقف الكاتب عند حقيقة أن حزم العقوبات الاميركية عطلت فقط سلاسل التوريد العالمية للسلع ورأس المال، وحفزت التضخم في جميع أنحاء العالم.

وفي المستقبل قد يتحول الضغط المالي على دول مثل روسيا والصين إلى ممارسة تنطوي على مخاطر كبيرة للولايات المتحدة وحلفائها.

وخلص فارلي إلى أن "روسيا دولة مهمة وكبيرة، ولا يمكن عزل الدول المهمة ببساطة وبهذه الطريقة".

المصدر: نوفوستي