بوريل: العقوبات الأوروبية شملت 1386 فردا و171 كيانا روسيّا

أعلن جوزيب بوريل مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن العقوبات الأوروبية بعد فرض الحزمة التاسعة منها شملت 1386 فردا، و171 كيانا روسيّا.

وقال بوريل في بيانه: "إدراج 141 فردا و49 منظمة على القائمة السوداء، وبذلك يصل العدد الإجمالي الآن إلى 1386 فردا و171 منظمة".

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وأعلن الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة رسميا عن حزمته التاسعة من العقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وطالت العقوبات الأوروبية الجديدة نائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا، وقائد الحرس الوطني فيكتور زولوتوف، ووزيرة الثقافة أولغا ليوبيموفا، وزير التنوير سيرغي كرافتسوف، ووزير العلوم والتعليم فاليري فالكوف، وزير العمل أنطون كوتياكوف ووزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف ووزير العدل قسطنطين تشويتشنكو.

وشملت أيضا عددا من الشخصيات الثقافية والإعلامية الروسية، بمن فيهم المخرج نيكيتا ميخالكوف والمغني غريغوري ليبس ومقدمة البرامج التلفزيونية مارينا كيم، والإعلامي بوريس كورتشيفنيكوف وغيرهم.

وفرض الاتحاد الأوروبي العقوبات كذلك على ابنتي الرئيس الشيشاني رمضان قديروف عائشة وكارينا.

المصدر: تاس