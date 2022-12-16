وزيرة الخارجية الفرنسية: موقف باريس تجاه الحكم الذاتي للصحراء الغربية واضح وثابت

جددت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، التأكيد على موقف بلادها الداعم للمغرب والمتعلق بخطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية.

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وقالت كولونا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، يوم الجمعة بالرباط، "بخصوص مخطط الحكم الذاتي، فإن موقفنا يدعم المغرب، وقد أظهرنا ذلك في الأمم المتحدة حتى في الوقت الذي كنا فيه الوحيدين الذين لديهم الإرادة لتطوير بعض الأفكار بشأنه".

وأضافت أن "موقف فرنسا واضح وثابت"، مذكرة بأن بلادها تدعم وقف إطلاق النار وجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا.

وأعربت عن أملها في "استئناف المفاوضات بين الأطراف من أجل التوصل إلى حل عادل وواقعي"، مشيرة إلى ثبات الموقف الفرنسي وخاصة ذلك المتعلق بتجديد ولاية بعثة المينورسو، والتي حظيت بتقدير من المغرب.

وصرحت "نحن لا نتغير، والمغرب يدرك أنه يمكن أن يعتمد على دعم فرنسا".

المصدر: وكالة الأنباء المغربية