بيلوسي تدعم حظر "تيك توك" الصيني على أجهزة الحكومة الأمريكية

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أنها ستدعم حظر "تيك توك" الصيني على أجهزة الحكومة الأمريكية.

وأيدت بيلوسي، حظر تطبيق "تيك توك" على الأجهزة الحكومية، في مشروع قانون الإنفاق الشامل، الذي تأمل في تمريره مع ‏حلول نهاية الأسبوع المقبل.‏

وقالت بيلوسي للصحفيين في مبنى "الكابيتول" بواشنطن، إنها ستدعم إضافة حظر "تيك توك" إلى فاتورة إنفاق حكومي بقيمة 1.7 تريليون دولار، والتي تمول الحكومة الأمريكية حتى نهاية 30 سبتمبر2023.

وقدم 3 مشرعين أمريكيين، سابقا، مشروع قانون جديد يهدف لحظر تطبيق "تيك توك" الصيني في الولايات المتحدة.

ويعكس مشروع القانون الذي قدمه السناتور ماركو روبيو، أكبر جمهوري في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي، وزوج من أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أحدث تصعيد من جانب صانعي السياسة الأمريكيين ضد تطبيق الفيديوهات القصيرة المملوك للصين.

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وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، كريستوفر راي، حذر في وقت سابق من أن المسؤولين الصينيين يمتلكون وصولا واسعا إلى تطبيق "تيك توك"، مما يسمح لهم "بالتلاعب بالمحتوى، واستخدامه في عمليات التأثير إذا أرادوا ذلك".

وأكد كبير مسؤولي العمليات في "تيك توك" سابقا، للمشرعين في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن التطبيق، لا يشارك بيانات المستخدمين مع شركته الأم "بايت دانس"، ومقرها العاصمة الصينية بكين.

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المصدر: موقع "AllSides"