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مقتل شرطيين تابعين لبعثة الأمم المتحدة بهجوم في مالي

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مقتل شرطيين تابعين لبعثة الأمم المتحدة بهجوم في مالي
قوات "مينوسما" في مالي
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قتل شرطيان تابعان لبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) أحدهما امرأة، بهجوم على دوريتهما في تمبكتو شمال البلاد.  

وقال قائد البعثة، القاسم وان: "صدمت بشدة لقيام مسلح مجهول بعد ظهر اليوم في تمبكتو بقتل اثنين من شرطيينا أحدهما امرأة فيما كانا يقومان بدورية".

ولفتت البعثة الى إصابة أربعة آخرين من عناصرها، جروح أحدهم بالغة.

المصدر: "أ ف ب"

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