مقتل شرطيين تابعين لبعثة الأمم المتحدة بهجوم في مالي

قتل شرطيان تابعان لبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) أحدهما امرأة، بهجوم على دوريتهما في تمبكتو شمال البلاد.

وقال قائد البعثة، القاسم وان: "صدمت بشدة لقيام مسلح مجهول بعد ظهر اليوم في تمبكتو بقتل اثنين من شرطيينا أحدهما امرأة فيما كانا يقومان بدورية".

ولفتت البعثة الى إصابة أربعة آخرين من عناصرها، جروح أحدهم بالغة.

Profondément choqué par le meurtre cet après-midi, à #Tombouctou, par 1 individu armé non identifié, de 2 de nos policiers, dont 1 femme, alors qu'ils étaient en patrouille. Je condamne cet acte odieux et souhaite un prompt rétablissement aux 4 autres casques bleus blessés. — El-Ghassim Wane (@elghassimw) December 16, 2022

المصدر: "أ ف ب"