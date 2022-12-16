 
مباشر

غرينر تطالب بإعادة كافة الأمريكيين المحتجزين في روسيا إلى بلادهم

أخبار العالم

غرينر تطالب بإعادة كافة الأمريكيين المحتجزين في روسيا إلى بلادهم
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/udwg

عبرت لاعبة كرة السلة الأمريكية، بريتني غرينر، عن امتنانها للرئيس جو بايدن على مساعدته، ودعت لتكثيف الجهود لإعادة كافة الأمريكيين المحتجزين في روسيا، ولاسيما بول ويلان إلى بلادهم.

وكتبت غرينر على "إنستغرام": "أنا ممتنة لكل شخص كافح من أجلي".

إقرأ المزيد
قناة
قناة "RT" تجري مقابلة حصرية مع فيكتور بوت المفرج عنه في عملية تبادل سجناء مع الولايات المتحدة

وأضافت: "الرئيس بايدن، أنت أعدتني إلى المنزل، وأنا أعلم أنك عازم على إعادة بول ويلان وجميع الأمريكيين إلى الوطن أيضا. سأبذل قصارى جهدي لمساعدتك".

ودعت كل من شارك في إطلاق سراحها لبذل الجهود لإعادة الأمريكيين الآخرين الذين يقضون عقوباتهم في الخارج إلى وطنهم.

وأكد الكاتب الصحفي ماكسيميليان هيس، في وقت سابق أن صفقة تبادل غرينر مع روسيا، كانت انتصارا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وضربة موجعة للأمن القومي الأمريكي.

المصدر: إنترفاكس

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

اختر القائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022!