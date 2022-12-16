غرينر تطالب بإعادة كافة الأمريكيين المحتجزين في روسيا إلى بلادهم

عبرت لاعبة كرة السلة الأمريكية، بريتني غرينر، عن امتنانها للرئيس جو بايدن على مساعدته، ودعت لتكثيف الجهود لإعادة كافة الأمريكيين المحتجزين في روسيا، ولاسيما بول ويلان إلى بلادهم.

وكتبت غرينر على "إنستغرام": "أنا ممتنة لكل شخص كافح من أجلي".

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وأضافت: "الرئيس بايدن، أنت أعدتني إلى المنزل، وأنا أعلم أنك عازم على إعادة بول ويلان وجميع الأمريكيين إلى الوطن أيضا. سأبذل قصارى جهدي لمساعدتك".

ودعت كل من شارك في إطلاق سراحها لبذل الجهود لإعادة الأمريكيين الآخرين الذين يقضون عقوباتهم في الخارج إلى وطنهم.

وأكد الكاتب الصحفي ماكسيميليان هيس، في وقت سابق أن صفقة تبادل غرينر مع روسيا، كانت انتصارا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وضربة موجعة للأمن القومي الأمريكي.

المصدر: إنترفاكس