أردوغان: نسعى لجعل تركيا مركزا عالميا لتحديد سعر الغاز في أقرب وقت

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن حكومته تهدف لجعل تركيا مركزا عالميا يتحدد فيه السعر المرجعي للغاز الطبيعي في أقرب وقت.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في حفل زيادة سعة محطة تخزين الغاز في ضاحية سيليفري بولاية إسطنبول.

وقال أردوغان أن محطة سيليفري "باتت اليوم أكبر منشأة في أوروبا لتخزين الغاز تحت الأرض، بعد زيادة سعتها"، وأضاف: "هدفنا هو جعل بلدنا مركزا عالميا يتحدد فيه السعر المرجعي للغاز الطبيعي في أقرب وقت، وبهذا الخصوص أجرينا مباحثات مهمة مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين حول هذا الموضوع".

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وأردف: "لقد حددنا رؤيتنا للطاقة لتقليل اعتمادنا الخارجي على الموارد الأولية من 71 في المئة إلى 13 في المئة عام 2053، ونضع أهدافنا ونخطط لاستثماراتنا وفقا لذلك".

ولفت أردوغان إلى أن تركيا باتت في المركز 17 عالميا من حيث حجم إمداد المواطنين والصناعيين بالطاقة.

وأشار الرئيس التركي إلى أن محطة تخزين الغاز الطبيعي تحت الأرض في سيليفري يمكنها وحدها تلبية ربع الطلب المحلي حتى في أعلى استهلاك للبلاد.

وأعرب عن تمنياته أن تعود السعة الإجمالية للمنشأة التي وصلت إلى 4.6 مليارات متر مكعب مع افتتاح المرحلة الجديدة بالفائدة على تركيا وشعبها.

وأكد أردوغان أن منطقة تراقيا (شمال غربي تركيا) ستصبح "مركزا للغاز الطبيعي والطاقة، نعمل على هذه المسألة مع شركائنا في الطاقة بمنطقتنا".

واستطرد أردوغان: "اليوم، تركيا تحتل المرتبة 17 دوليا من حيث أكبر الإمدادات في العالم بخدمة الطاقة التي تقدمها لمواطنيها وقطاعها الصناعي".

وذكّر باكتشافهم أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في تركيا بواقع 540 مليار متر مكعب في البحر الأسود، وذلك بفضل جهود التنقيب التي قاموا بها بعد إعداد أكبر أسطول للتنقيب في العالم.

ووعد أردوغان بأخبار سارة عن اكتشافات جديدة، قائلا إن "هناك تطورا مماثلا في مجال التنقيب عن النفط وإنتاجه، نقوم بأعمال حفر جديدة وإعادة فحص الآبار القديمة وإدخالها في الإنتاج".

وأعرب عن أمانيه بأن يزداد الإنتاج اليومي لتركيا من النفط إلى 100 ألف برميل في أقرب وقت، "وبعد ذلك سنواصل طريقنا نحو اكتشافات وإنتاجات أكبر".

وأضاف: "مع مشروع السيل التركي (ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا)، نوفر تدفق الغاز إلى بلغاريا واليونان وشمال مقدونيا ورومانيا والبوسنة والهرسك وصربيا والمجر. اليوم سلمنا 18.5 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر مشروع تاناب (خط لنقل الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا عبر الأناضول)".

المصدر: وكالة "الأناضول" التركية