الأمم المتحدة تدين الاعتداء على مدير "البيت الروسي" في إفريقيا الوسطى

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة تدين الهجمات المماثلة لتلك التي تعرض لها مدير "البيت الروسي" في جمهورية إفريقيا الوسطى .

وقال دوجاريك: " نعرب عن أملنا الصادق في شفاء هذا الرجل. لم يتم طلب المساعدة منا بأي شكل من الأشكال في التحقيق. وندين مثل هذه الهجمات".

وأعلن فلاديسلاف إيلين، الملحق الصحفي في سفارة روسيا بجمهورية إفريقيا الوسطى، إن مدير عام "البيت الروسي" دميتري سيتوي تعرض لمحاولة اغتيال. وتم نقله على أثرها إلى المستشفى.

المصدر: نوفوستي