إيطاليا.. "الحزب الديمقراطي" يعلق عضوية "الرجل الثالث" في ملف التحقيق البلجيكي

أعلن "الحزب الديمقراطي" الإيطالي تعليق عضوية النائب في البرلمان الأوروبي، أندريا كوتسولينو، على خلفية تحقيق القضاء البلجيكي بشبهات فساد بالجهاز التشريعي الأوروبي.

وحسب مذكرة، فإن القرار جاء بعد اجتماع طارئ للجنة الضمان التابعة للحزب الديمقراطي بناء على طلب الأمين العام، إنريكو ليتا.

وأشارت إلى أن قرار تعليق العضوية الاحترازي سيظل ساري المفعول حتى إغلاق التحقيقات الجارية من قبل القضاء.

وكانت صحيفة "لا ريبوبليكا" قد ذكرت أن كوتسولينو هو "الرجل الثالث" في ملف التحقيق البلجيكي، إلى جانب البرلماني الأوروبي الاشتراكي السابق أنطونيو بانزيري، ومساعده حينها فرانشيسكو جورجي.

وأفادت الصحيفة بأن السلطات في بروكسل بصدد تقديم طلب لرفع حصانته البرلمانية.

وكانت الحكومة القطرية، قد نفت صحة الشائعات التي تربط قضية الفساد المتهمة بها نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، وارتباطها بقطر.

وأوضح بيان قطري، أن الدوحة ترفض وتدين الادعاءات المزعومة التي تتهمها بتقديم الرشاوي لأعضاء البرلمان الأوروبي، حول قضية استضافة كأس العام، مشيرا إلى أن هذه المعلومات مضللة وخطيرة.

وأكد البيان أن قطر، تتعاون مع مختلف المؤسسات العالمية على أساس المصالح والاحترام المتبادل، مع الامتثال الكامل للأنظمة والقوانين الدولية.

وأفادت مصادر قضائية بلجيكية، في وقت سابق، بأن كايلي أوقفت وحرمت من حق استخدام الحصانة البرلمانية، وأن السلطات التنفيذية عثرت على هدايا ثمينة وأكياس تحتوي على كميات كبيرة من الأوراق النقدية خلال تفتيش منزلها، كما عثرت على أموال طائلة في حقيبة والدها الذي اعتقل خلال سفره.

وصوت نواب البرلمان الأوروبي بالإجماع على قرار إقالة نائبة رئيسة البرلمان المتهمة بالفساد، اليونانية، إيفا كايلي.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية