نائب روسي: مقاتلو "فاغنر" يستحقون أسمى درجات التكريم

أكد رئيس لجنة الدفاع بمجلس "الدوما" الروسي، أندريه كارتابولوف، أن كل من سقطوا في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يستحقون أسمى درجات التكريم، بغض النظر عن القوات التابعين لها.

وقال كارتابولوف: "نتلقى معلومات من مناطق مختلفة حول قضية دفن القتلى المنتسبين لشركة "فاغنر" العسكرية الخاصة. وأنا مقتنع تماما بأن أي شخص يقتل من أجل الوطن يستحق أعلى درجات التكريم العسكري، بغض النظر عن التشكيلات التي قاتل فيها".

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وأكد أن مقاتلي شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة مشاركون كاملون في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ويقاتلون بشجاعة من أجل وطنهم وأن كل واحد منهم يؤدي مهامه القتالية مدفوعا بحس الواجب المقدس تجاه بلاده.

المصدر: نوفوستي