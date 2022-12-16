باكستان تستدعي القائم بالأعمال الأفغاني احتجاجا على حوادث الحدود

استدعت باكستان القائم بالأعمال الأفغاني في إسلام آباد إلى مقر وزارة الخارجية، وأبلغته احتجاجها على حوادث حدودية قتل فيها 10 أشخاص وأصيب أكثر من 10 مؤخرا.

وأشارت الخارجية الباكستانية في بيان، إلى أن هذا الاستدعاء هو لإبلاغ "إدانة شديدة من باكستان في ما يتعلق بالحوادث الأخيرة التي تسبّب خلالها إطلاق نار غير مبرّر عبر الحدود في سقوط قتلى وإصابات وأضرار".

وأضافت أنه جرى تذكيره بأنّ "حماية المدنيين هي دائماً مسؤولية الطرفين ويجب منع تكرار هذه الحوادث".

وكان الجيش الباكستاني قد أشار الأحد الماضي إلى أنّ "إطلاق نار غير مبرّر" قرب مدينة شامان في ولاية بلوشستان الباكستانية، أسفر عن مقتل 6 مدنيين وجرح نحو 10 آخرين.

ووقع الاشتباك عندما حاولت القوات الأفغانية قطع جزء من السياج الحدودي، حسبما أفاد مسؤول كبير في الحكومة الإقليمية وكالة فرانس برس مشترطاً عدم الكشف عن هويته.

من جهته، أشار متحدث باسم ولاية قندهار الأفغانية إلى مقتل عضو في "طالبان" وجرح عشرة أشخاص.

المصدر: أ ف ب