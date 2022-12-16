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قوات السلام الروسية تبحث مع أذربيجان وأرمينيا تحرير حركة المرور عبر ممر لاتشين

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قوات السلام الروسية تبحث مع أذربيجان وأرمينيا تحرير حركة المرور عبر ممر لاتشين
Globallookpress Konstantin Kokoshkin
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أعلنت قوات حفظ السلام الروسية أنها تبحث مع الجانبين الأرمني والأذري استئنافهما حركة المرور بين مدينة ستيباناكيرت عاصمة إقليم قره باغ، ومدينة غوريس في أرمينيا عبر ممر لاتشين.

وقالت الوزارة في بيانها: "قيادة قوات حفظ السلام الروسية تواصل عملية التفاوض مع الجانبين الأرمني والأذربيجاني بشأن استئناف حركة مرور السيارات دون عوائق على طريق ستيباناكيرت - غوريس".

وأكدت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي استفزازات في المنطقة الخاضعة لمسؤولية قوات حفظ السلام في قره باغ خلال النهار.

المصدر: تاس

 

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