وزير الدفاع الإيطالي: الشروط متاحة لطاولة سلام توقف الحرب في أوكرانيا

قال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، إن الشروط متوفرة لطاولة سلام توقف الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وأضاف كروزيتو في مداخلة خلال احتفالات الذكرى العاشرة لحزب "إخوة إيطاليا" بروما، يوم الجمعة، "إن التزام الحكومة ليس مكرسا للمساعدات العسكرية فقط.. بل لبناء بديل وتوفير الظروف اللازمة لفتح طاولة سلام أيضا".

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وأفاد القيادي في حزب "إخوة إيطاليا" بأنه من المهم عدم ترك أوكرانيا بمفردها، لكن الأهم من ذلك هو الوصول إلى طاولة سلام، فالهدف الرئيسي هو إنهاء الحرب.

وأكد وزير الدفاع أنهم الآن بحاجة إلى دفعة إضافية للوصول إلى طاولة سلام، موضحا أن الشروط متاحة لإقامتها.

وذكّر غويدو كروزيتو بأن الدعم العسكري المقدم لأوكرانيا، أقرته الحكومة السابقة بتصويت "حركة خمس نجوم" وبقيادة زعيمها السياسي، جوزيبي كونتي.

وقال الوزير إن المساعدات التي سيتم إرسالها في هذه الأشهر والأشهر المقبلة، تأتي نتيجة الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة السابقة.

وشدد على أنه على غرار أي دولة جادة، ستقوم إيطاليا باتخاذ الإجراءات بشكل مستمر، فيما يتعلق بمسألة المساعدات العسكرية.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية