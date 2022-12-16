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احتجاجات عنيفة بعد مقتل مدنيين اثنين في كشمير

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احتجاجات عنيفة بعد مقتل مدنيين اثنين في كشمير
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اندلعت احتجاجات عنيفة في بلدة بالشطر الخاضع لسيطرة الهند في إقليم كشمير المتنازع عليه مع الصين، بعد مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخر.

وقال سكان في منطقة راجوري الجنوبية إن الجنود أطلقوا النار على 3 رجال في ساعة مبكرة من صباح الجمعة عند مدخل قاعدة عسكرية.

وتوفى رجلان على الفور بينما أصيب الثالث بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى فيما بعد.

الرجال عمال في القاعدة العسكرية في بلدة راجوري.

وقال الجيش الهندي في بيان إن الرجلين لقيا حتفهما في "حادث إطلاق نار نفذه إرهابيون مجهولون". وهو بيان رفضه الأهالي.

وبعد الحادث بقليل، احتج مئات السكان على الواقعة وطالبوا بالعدالة. وتجمعوا خارج القاعدة العسكرية ورشقوها بالحجارة.

 

المصدر: "أسوشيتد برس"

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