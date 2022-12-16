ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات في بيرو إلى 20

ارتفع عدد القتلى خلال الاحتجاجات التي بدأت في بيرو بعد عزل رئيس البلاد بيدرو كاستيلو، واحتجاز 20 شخصا.

وفق ما نقله راديو RPP، لقي ستة أشخاص حتفهم في مقاطعة أبوريماك، وشخص واحد في أريكويبا، وثلاثة في لا ليبرتاد، وواحد في هوانكافيليكا، وثمانية في أياكوتشو، وواحد في جونين.

في وقت سابق، سمحت رئيسة بيرو، دينا بالوارتي، بفرض حالة الطوارئ على مستوى البلاد لوقف الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بعد إقالة بيدرو كاستيلو من الرئاسة.

في 8 ديسمبر، تمكنت شرطة ليما من تفريق مظاهرات لأنصار الرئيس السابق لبيرو. لكنها تجددت بعد عزله من السلطة.

المصدر: RT