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أكبر مكتبة عائمة في العالم ترسو في مرفأ بيروت (فيديو)

الثقافة والفن

أكبر مكتبة عائمة في العالم ترسو في مرفأ بيروت (فيديو)
RT @Ann_Dismorr
السفينة "logos hope" أكبر مكتبة عائمة في العالم
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رست سفينة logos hope أكبر مكتبة عائمة في العالم في مرفأ بيروت حاملة على متنها 5000 كتاب، و400 متطوع من 70 جنسية هدفهم مشاركة المعرفة، والمساعدة وبعث الأمل في النفوس.

يشار إلى أن هذه الباخرة المكتبة تشكل أكبر معرض عائم للكتب في العالم، وهي إحدى سفن الأسطول التابع لمنظمة "GBA" الخيرية، وقد بدأت رحلات الأسطول منذ عام 1970، وعلى مدار نصف قرن استضافت المنظمة على متن سفنها، أكثر من 45 مليون زائر في أكثر من 150 دولة وإقليم حول العالم.

وستكون أبوابها مفتوحة أمام اللبنانيين، طلابا ومثقفين ومحبي المطالعة من الساعة 9 صباحا ولغاية 10.00 ليلا، وذلك لغاية 3 يناير 2023، لتشكل جسرا إلى بر العلم والمعرفة.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تزور فيها هذه السفينة لبنان، إذ سبق أن رست في مرفأ بيروت في العام 2010.

المصدر: وكالة الأنباء اللبنانية

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