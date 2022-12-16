أكبر مكتبة عائمة في العالم ترسو في مرفأ بيروت (فيديو)

رست سفينة logos hope أكبر مكتبة عائمة في العالم في مرفأ بيروت حاملة على متنها 5000 كتاب، و400 متطوع من 70 جنسية هدفهم مشاركة المعرفة، والمساعدة وبعث الأمل في النفوس.

يشار إلى أن هذه الباخرة المكتبة تشكل أكبر معرض عائم للكتب في العالم، وهي إحدى سفن الأسطول التابع لمنظمة "GBA" الخيرية، وقد بدأت رحلات الأسطول منذ عام 1970، وعلى مدار نصف قرن استضافت المنظمة على متن سفنها، أكثر من 45 مليون زائر في أكثر من 150 دولة وإقليم حول العالم.

وستكون أبوابها مفتوحة أمام اللبنانيين، طلابا ومثقفين ومحبي المطالعة من الساعة 9 صباحا ولغاية 10.00 ليلا، وذلك لغاية 3 يناير 2023، لتشكل جسرا إلى بر العلم والمعرفة.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تزور فيها هذه السفينة لبنان، إذ سبق أن رست في مرفأ بيروت في العام 2010.

Pleased to attend the opening event of the @logoshope, world’s largest floating book fair touring the world. Over 350 volunteers from 65 countries including Sweden 🇸🇪 spreading the joy of reading and bringing hope and help to the needy. #Lebanonpic.twitter.com/nNolRT5vxD — Ann Dismorr (@Ann_Dismorr) December 16, 2022

المصدر: وكالة الأنباء اللبنانية