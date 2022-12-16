سويسرا تتبنّى الحزمة الـ9 من العقوبات الأوروبية ضد روسيا

تبنى المجلس الفيدرالي السويسري الحزمة الـ9 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، والتي تحظر نقل وتجارة البضائع المباعة فوق السعر المحدد.

وأعلن المجلس السويسري المذكور دخول هذه العقوبات حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الجمعة.

وأكد نائب مدير قسم المعلومات والصحافة في وزارة الخارجية الروسية، إيفان نيتشايف، أن سويسرا بخطوتها هذه فقدت وضعها المحايد.

وأشار مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف، غينادي غاتيلوف، إلى أن موقف سويسرا كان له تأثير سلبي على الدور الدولي لبرن، وبوقوفها إلى جانب كييف، تخلت عن صفتها دولة محايدة.

إقرأ المزيد

المصدر: نوفوستي