الناشط الفرنسي الذي صور ماكرون على هيئة هتلر يقدم شكوى ضده

أعلن الناشط الفرنسي، ميشيل أنجي فلوري، الذي برأته محكمة النقض بعد عام من تغريمه على تصويره الرئيس إيمانويل ماكرون على هيئة أدولف هتلر، أنه قدم شكوى ضد ماكرون.

وقال فلوري لراديو "بلو" الفرنسي: "لا يمكن إسكات المواطنين بدون عقاب. يفلت الرئيس من كل شيء، ولا يدفع مقابل أي شيء. الرسالة التي أردت نقلها من خلال تقديمي الشكوى، هي أن الأمر يستحق العناء دائما".

وأشار إلى أنه سيواصل رسم الكاريكاتير، ودعما لكلامه، حيث علّق عند مدخل مدينة تولون الفرنسية اليوم الجمعة لافتة جديدة تصور ماكرون على هيئة هتلر.

المصدر: نوفوستي