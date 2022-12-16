أوزبكستان قد تمنع رسميا الدعاية للعلاقات المثلية

أفادت وكالة سبوتنيك بأن أوزبكستان قد تمنع رسميا الدعاية والترويج للعلاقات المثلية.

وذكرت أن قانون الإعلام الذي تمت صياغته مؤخرا في هذه الجمهورية يمنع، من بين أمور أخرى، الترويج لما يلي:

- المواد الإباحية والعلاقات غير الطبيعية بين أفراد من نفس الجنس.

-المخدرات والمواد المثيرة للهلوسة.

- الحرب والعنف والارهاب والتطرف الديني والانفصالية والتعصب.

في وقت سابق، تم اعتماد قانون مماثل في روسيا.

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ويعاقب القانون الروسي على انتهاك الحظر المفروض على الترويج للعلاقات الجنسية غير التقليدية والاعتداء الجنسي على الأطفال، وتغيير نوع الجنس بغرامات مالية تصل إلى 5 ملايين روبل (أقل من مئة ألف دولار).

المصدر: سبوتنيك