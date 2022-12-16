CNN: "فيفا" رفض طلب زيلينسكي إلقاء كلمة قبل نهائي كأس العالم

قالت قناة CNN التلفزيونية، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفض طلب رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي نشر كلمته المصورة بالملعب قبل المباراة النهائية لكأس العالم في قطر.

وذكر مصدر مطلع للقناة، أن مكتب الرئيس الأوكراني، تفاجأ برفض الاتحاد الدولي لهذا الطلب.

ونوهت القناة، بأنه لا يزال غير معروف هل خطط زيلينسكي لإلقاء كلمته هذه على الهواء مباشرة أو كتسجيل.

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وأشار المصدر إلى أن المفاوضات بين مكتب رئيس أوكرانيا والفيفا، حول هذا الموضوع لا تزال جارية.

يوم الجمعة، قال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو في مؤتمر صحفي، إن ملاعب كرة القدم ليست مكانا للعمل السياسي والاحتجاجات.

المصدر: نوفوستي