قناة تلفزيونية: صربيا طلبت من الناتو السماح لقوة من جيشها وشرطتها بدخول كوسوفو

قالت قناة التلفزيون الوطنية الصربية إن بلغراد سلمت قيادة KFOR التابعة للناتو طلب إدخال وحدة محدودة من جيش وشرطة صربيا إلى كوسوفو وميتوهيا.

وأضافت القناة: "عند نقطة العبور الإدارية ميردار، استلمت قيادة KFOR طلبا من الحكومة الصربية لإعادة 100 إلى 1000 من أفراد قوات الأمن الصربية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244 إلى إقليم كوسوفو وميتوهيا".

الليلة الماضية، أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش عن نية بلاده توجيه طلب إلى الناتو. وأشار إلى أنه من المرجح أن يتم رفض الطلب.

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ويبقى الوضع في كوسوفو في غاية التوتر حاليا، وقالت شرطة الإقليم الذي أعلن انفصاله من جانب واحد، إن نقطتي تفتيش جارين وبرنجاك المؤديتين إلى وسط صربيا لا تزال مغلقة إلى أجل غير مسمى، بزعم أن "الحواجز على الطرق تعيق حركة المركبات والبضائع". ولا يزال بدون حل الحادث الذي دفع الصرب إلى إقامة حواجز في 10 ديسمبر. يوم السبت الماضي اعتقلت سلطات كوسوفو الشرطي السابق ديان بانتيتش (الذي استقال مع زملائه الصرب من شرطة الإقليم في نوفمبر الماضي)، وذلك عند نقطة تفتيش يارين عند دخوله من وسط صربيا بتهمة الإرهاب.

وانتشرت مؤخرا على الشبكات الاجتماعية الصربية مقاطع فيديو لتحرك الآليات العسكرية في بلدية راسكا المتاخمة لصربيا، وكذلك تحليق مروحيات حربية صربية في سماء المنطقة.

المصدر: نوفوستي