مكتب زيلينسكي: انقطاع التيار الكهربائي للطوارئ بجميع أنحاء أوكرانيا

أعلن نائب رئيس مكتب زيلينسكي، كيريل تيموشينكو، على تطبيق "تليغرام" عن انقطاع طارئ للتيار الكهربائي في جميع أنحاء أوكرانيا بسبب الأضرار التي لحقت بمنشآت البنية التحتية للطاقة.

وحث تيموشينكو المواطنين الأوكرانيين على تفهم انقطاع التيار الكهربائي وتقلبات إمدادات المياه والتدفئة، وأعلن صباح اليوم الجمعة عن حالة تأهب لغارات جوية في جميع أنحاء الأراضي الأوكرانية، فيما سمع دوي انفجارات في المدن.

وقد أبلغ عمدة كييف فيتالي كليتشكو عن وقوع انفجارات في عدة مناطق بالعاصمة الأوكرانية، وبدأ انقطاع التيار الكهربائي في المدينة.

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إضافة إلى ذلك، فقد انقطعت الكهرباء بالكامل عن خاركوف وبولتافا، وكما صرح المسؤولون فإن الضربات يتم توجيهها على مرافق البنية التحتية، حيث انقطعت التدفئة والكهرباء في مدينة كريمنشوك.

كذلك كتبت وكالة الأنباء الأوكرانية المستقلة عن انفجاريين قويين في دنيبروبتروفسك، نقلا عن نائب البرلمان مكسيم بزانسكي، الذي يعيش في المدينة، وقال حاكم منطقة أوديسا مكسيم مارتشينكو إن هناك "غارات أخرى على البنية التحتية للطاقة".

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بحدوث انفجارات في مناطق كريفوي روغ، وزابوروجيه، وفينيتسيا، وكيروفوغراد، وتيرنوبول.

المصدر: نوفوستي