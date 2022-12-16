مدفيديف يوضح أهداف روسيا ويذكر قادة الدول المعادية بقاعدة قديمة في الحرب

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن القيادات العسكرية والسياسية للدول المعادية وكذلك جيوش الدول الأخرى المتحالفة مع العدو، تعتبر أهدافا عسكرية مشروعة لروسيا.

وكتب مدفيديف على قناته في تيلغرام، أنه خلال النزاع الحالي مع أوكرانيا، يتم بطرق مختلفة تفسير موضوع الأهداف العسكرية المشروعة، ولكن هناك "قواعد للسلوك في وقت الحرب (jus in bello)، والتي تعود في منشئها إلى المصادر المقدسة القديمة.

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وردا على سؤال حول ما يجب اعتباره أهدافا عسكرية مشروعة، أدرج مدفيديف عدة نقاط من قواعد الحرب هذه.

ومن بينها: "القيادة العسكرية السياسية للدول المعادية"، و"القوات المسلحة للدول الأخرى التي تدخل رسميا في الحرب والتي تعتبر حليفة للدولة الخصم وكذلك المواقع والمنشآت الواقعة على أراضيها".

وحدد مدفيديف كذلك هؤلاء المستهدفين ومن بينهم، أية قوات تابعة للعدو (المقاتلين في الفصائل الرسمية وفي الفصائل غير النظامية) وكذلك التي رسميا لم تنسحب من قوام القوات المسلحة، وكافة المعدات والآليات العسكرية والمساعدة للخصم، وكذلك أي أهداف تتعلق بالبنية التحتية العسكرية، وكذلك مواقع البنية التحتية المدنية التي تساهم في تحقيق أهداف عسكرية.

المصدر: نوفوستي