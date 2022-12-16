الإعلام الأوكراني: دوي انفجارات وانقطاعات للكهرباء في مناطق أوكرانية مختلفة

سمع دوي انفجارات صباح اليوم الجمعة في عدد من المناطق والمدن الأوكرانية التي شهد بعضها انقطاعات جزئية أو كلية للكهرباء، وذلك مع إعلان حالة التأهب الجوي في كامل أراضي البلاد.

أفاد بذلك مسؤولون ووسائل إعلام أوكرانية، حيث أكد عمدة كييف فيتالي كليتشكو وقوع انفجارات في 3 مناطق من العاصمة وسط دعوات للمواطنين للاختباء في الملاجئ ومحطات المترو، التي توقفت حركة القطارات فيها كليا، مع انقطاعات للكهرباء في بعض مناطق المدينة.

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وأكدت سلطات خاركوف تعرض مواقع للبنية التحتية الحساسة للضربات، وانقطاع الكهرباء بشكل كامل في المدينة، ما أدى إلى توقف حركة قطارات الأنفاق.

وتحدثت تقارير عن وقوع انفجارت وانقطاعات للكهرباء واسعة النطاق في مقاطعات كييف، ودنيبروبيتروفسك، ونيكولايف، وكيروفوغراد، وبولتافا، وجيتومير، وفينيتسا، ومناطق خاضعة للسيطرة الأوكرانية في زابورجيه، فيما أكدت السلطات إصابة مواقع للبنية التحتية للطاقة في مقاطعة أوديسا.

وأفادت شركة سكك الحديد الأوكرانية بانقطاع الكهرباء عن أجزءا من شبكة السكك الحديدية في مقاطعات خاركوف وكيروفوغراد ودنيبروبيتروفسك ومناطقة السيطرة الأوكانية في دونيتسك، حيث تم تشغيل قاطرات الديزل الاحتياطية.

ولم تصدر حتى الآن من مصادر روسية رسمية أي تعليقات حول هذه الأنباء.

وبدأت القوات الروسية قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، واستهدفت الضربات الروسية مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام أوكرانية