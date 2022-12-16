مصدر: طريق كوسوفو إلى عضوية الاتحاد الأوروبي لن يكون سهلا

أكد مصدر في بروكسل لوكالة "نوفوستي" أن انضمام كوسوفو المعلنة من جانب واحد، إلى الاتحاد الأوروبي سيكون عملية طويلة ومعقدة، علما بأن 5 من الدول الأعضاء فيه لا تعترف باستقلالها.

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وقال المصدر تعليقا على تقديم سلطات كوسوفو طلبا رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الأربعاء: "عندما يتعلق الأمر بطلبات البلدان للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، هناك إجراءات معينة يجب اتباعها، وكوسوفو ليست استثناء."

وتابع: "لكن في هذه الحالة، هناك كثير من المعايير المختلفة التي يجب على مؤسسات الاتحاد الأوروبي مراعاتها، إذ أن كوسوفو لم تعترف بها خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهذا الجانب سيعقد العملية".

وأكد المصدر أن الاتحاد الأوروبي ستنظر في طلب بريشتينا، لكن أي خطوات أخرى في العلاقات بين التكتل وكوسوفو لا يمكن اتخاذها إلا بإجماع كافة الدول الأعضاء.

وقال: "من أجل الانتقال إلى الخطوات التالية، لا بد من حل مشكلة الدول الأعضاء الخمس التي لا تعترف بكوسوفو. لذلك يمكن أن يكون ذلك عملية طويلة ومعقدة للغاية.. ولكن، بالطبع، التقدم بطلب الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي هي خطوة ألى إيجابية للغاية".

يذكر أن من بين دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، لم تعترف حتى الآن إسبانيا واليونان وقبرص وسلوفاكيا ورومانيا باستقلال كوسوفو.

المصدر: "نوفوستي"