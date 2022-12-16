عفوا.. أنا رئيس ليتوانيا!

أخطأت صحفية قبل قمة الاتحاد الأوروبي، وخاطبت الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسودا كرئيس للوزراء.

وحدثت هذه الهفوة من جانب صحفية من كوريا الجنوبية خلال مقابلة عندما خاطبت الرئيس الليتواني كرئيس للحكومة، وهو ما دفع ناوسودا لتصحيح كلام المراسلة بالقول: "أرجو المعذرة أنا رئيس دولة ولست رئيس حكومة".

بعد ذلك، اعتذرت الصحفية من رئيس ليتوانيا على غلطتها هذه.

ولاقت هذه الهفوة ردود فعل ساخرة من رئيس ليتوانيا أطلقها رواد مواقع التواصل.

وقال أحدهم : "عليك أن تشكر الرب لأنها لم تخلط بين اسم بلادكم والجارة لاتفيا"

وقال آخر" اشكر ربك أنها خاطبتك أصلا بصفة رئيس وزراء ليتوانيا فالكوريون أصلا لا يعرفون أين تقع هذه الدولة الصغيرة".

وأقرت قمة الاتحاد الأوروبي الخميس في بروكسل حزمة عقوبات تاسعة ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، كما ناقشت خطط الطاقة في الاتحاد الأوروبي للعام 2023.

كذلك ناقش قادة الدول المشاركة في القمة، فضيحة الفساد الكبرى التي طالت قيادة البرلمان الأوروبي.

المصدر: نوفوستي