شولتس: الاتحاد الأوروبي لن يتدخل في تصدير الحبوب والأسمدة الروسية وسيزيد إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن الاتحاد الأوروبي لن يتدخل في تصدير الحبوب والأسمدة الروسية، وسيتم رفد صندوق "السلام" الأوروبي بملياري يورو عام 2023 لإرسال الأسلحة لأوكرانيا.

وقال شولتس إن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش توصل إلى اتفاق مع روسيا من أجل السماح بتصدير الحبوب والأسمدة من أوكرانيا عبر البحر الأسود. وهذا يحدث الآن".

وتابع: "هذا مرتبط منذ البداية بالتزام الأمين العام للأمم المتحدة الواضح بإمكانية تصدير الحبوب الروسية والأسمدة الروسية، وهذا الأمر مهم أيضا للأمن الغذائي العالمي".

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وأكد أنه "لهذا السبب، فإن الاتحاد الأوروبي قرر احترام اتفاق الأمين العام".

صندوق دعم أوكرانيا

وأضاف شولتس أن صندوق "السلام" الأوروبي سيتم زيادته بمقدار ملياري يورو لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.

وقال: "تصميمنا المشترك على دعم أوكرانيا في المجال السياسي والإنساني والمالي وإمدادات السلاح لطالما كان ضروريا ولا يزال ثابتا".

وأشار إلى أن هذا يشمل مساعدة مالية بمقدار 18 مليار يورو، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تخصيصها لأوكرانيا العام المقبل مع شركاء دوليين.

وتابع: "قررنا اليوم في بروكسل أنه سيتم زيادة صندوق السلام الأوروبي بمقدار ملياري يورو لضمان إمدادات الأسلحة الأوروبية لأوكرانيا".

واعتبر أنه من خلال تبني حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، فإن الاتحاد الأوروبي "يزيد الضغط على القيادة الروسية".

المصدر: تاس