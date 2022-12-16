بقيادة وإشراف الزعيم كيم.. كوريا الشمالية تعلن نجاح اختبار محرك عالي الدفع يعمل بالوقود الصلب (صور)

أعلنت كوريا الشمالية، فجر الجمعة، نجاح اختبار محرك عالي الدفع يعمل بالوقود الصلب، في تطور جديد لنوع آخر من أنظمة الأسلحة الاستراتيجية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) في تقرير باللغة الإنجليزية، أن معهدا مهما يتبع أكاديمية علوم الدفاع، نجح في اختبار إطلاق ثابت لمحرك يعمل بالوقود الصلب بقوة دفع "140 tf"، مشيرة إلى أن الاختبار هو الأول من نوعه في البلاد في قاعدة سوهيه (Sohae).

وأفادت الوكالة الرسمية بأن الاختبار تم يوم 15 ديسمبر.

وقالت إن الاختبار المهم قدم ضمانا علميا تقنيا مؤكدا لتطوير نوع جديد من أنظمة الأسلحة الاستراتيجية.

وأكدت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أشرف وقاد الاختبار المهم.

وأوضحت أن الهدف من هذا الاختبار هو التحقق من جميع الميزات التقنية المحددة لمحرك الوقود الصلب عالي الدفع استنادا إلى تقنية التحكم في ناقل الدفع.

وأعلنت أن نتائج الاختبار أظهرت أن جميع المؤشرات الفنية بما في ذلك دفع المحرك، والاندفاع المحدد، وخاصية الاحتراق، والمدة وميزة التحكم في ناقل الدفع، تتساوى مع قيم التصميم، كما أثبتت موثوقيتها واستقرارها.

وأشاد الزعيم كيم جونغ أون بالمسؤولين في أكاديمية علوم الدفاع لقيامهم بحل مشكلة مهمة أخرى بنجاح، وتحقيق المهام ذات الأولوية القصوى في إطار خطة مدتها خمس سنوات تم وضعها في مؤتمر حزب العمال في يناير من العام الماضي.

وأعرب عن توقعه بأن نوعا جديدا من الأسلحة الاستراتيجية سيتم صنعه في فترة زمنية قصيرة.

جدير بالذكر أن بيونغ يانغ أجرت عددا غير مسبوق من عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية.

المصدر: وكالة الأنباء الكورية الشمالية