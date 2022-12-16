روسيا: تصويت ألمانيا واليابان وإيطاليا ضد قرار مكافحة تمجيد النازية تدنيس لذكرى ضحاياها

اتهم نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، غينادي كوزمين، ألمانيا واليابان وإيطاليا بتدنيس ذكرى ضحايا النازية والفاشية، بتصويتها ضد مشروع القرار الروسي لمكافحة تمجيد النازية.

وقال كوزمين في اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة: "الدول التي عارضت القرار وفي مقدمتها ألمانيا واليابان وإيطاليا، دنست ذكرى ضحايا النازية الألمانية والفاشية الإيطالية والعسكرة اليابانية".

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وأضاف: "هل تعتقدون أنكم بالتصويت ضد القرار تدينون العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا؟ لا. في الواقع، أظهرتم طبيعتكم الحقيقية والآراء السائدة في أوساط نخبكم الحاكمة".

وتابع: "بالنسبة لكم، فإن القاعدة هي سياسة إعادة النظر في التاريخ وإنكاره وسياسة التسامح مع الخطاب العنصري وكراهية الأجانب وسياسة الاستعلاء المتغطرس".

وأشار إلى أن "نتائج التصويت هذا العام صادمة. ولأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة، صوت الأعضاء السابقون في المحور ضد وثيقة تدين النازية".

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار روسي لمكافحة تمجيد النازية، والنازية الجديدة ومظاهر العنصرية.

وصوتت 120 دولة لصالح قرار "محاربة تمجيد النازية والنازية الجديدة والممارسات الأخرى التي تؤدي إلى تصعيد الأشكال المعاصرة من العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الغرباء وعدم التسامح المرتبط بها".

وصوتت 50 دولة ضد القرار، فيما امتنعت 10 دول عن التصويت.

المصدر: نوفوستي