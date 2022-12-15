فوتشيتش: صربيا لن تفرض عقوبات على روسيا إن لم تتعرض مصالحها الحيوية أو الوجودية للتهديد

أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أنه ليس لدى بلغراد أي التزامات أمام روسيا، لكنها لن تفرض عقوبات ضدها إلا في حال تعرض مصالح بلغراد الحيوية أو الوجودية للتهديد.

وقال فوتشيتش في حوار مع قناة RTS التلفزيونية: "ليست لدينا التزامات نحو روسيا. لقد فرضت روسيا عقوبات في عام 1992، وسلحت كرواتيا، وساعدت على استقلال الجبل الأسود. لدي التزامات أخلاقية، طالما أننا نستطيع الالتزام بها، وإذا لم تتعرض مصالحنا الحيوية أو الوجودية للتهديد لن نفرض عقوبات ضد روسيا".

وأشار إلى أن الجميع انتظروا فرض عقوبات على روسيا فور انتهاء الانتخابات التي أجريت في 3 أبريل، لكن هذا لم يحدث.

وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا، قال فوتشيتش، في خطاب وجهه إلى شعبه، إن صربيا تدعم وحدة أراضي أوكرانيا، ولكنها لن تفرض عقوبات على روسيا.

المصدر: تاس