تحطم مقاتلة "إف ــ 35" أمريكية في تكساس (فيديو)

أعلنت شركة "كوكهيد مارتن" لصناعة الطائرات عن تحطم مقاتلة "إف ــ 35" الأكثر تطورا بين المقاتلات الأمريكية، خلال طلعات تجريبية في ولاية تكساس.

وحسب بيان للشركة "تلقينا الأنباء عن حادث تحطم الطائرة من طراز إف-35... والطيار تمكن من القفز يأمان والنجاة".

وأضاف البيان أن الحادث وقع في قاعدة فورت وورث الجوية البحرية الأمريكية، التي تستخدم شركة لوكهيد مارتن بنيتها التحتية.

ويظهر مقطع الفيديو أن الطائرة تحطمت عند هبوطها عموديا، حيث انكسرت العجلة الأمامية للطائرة اثناء الهبوط، وخرجت الطائرة عن المدرج، واستدارت حول نفسها، لتصطدم بالارض بجناحها وتتحطم.

ومقاتلات إف ــ 35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن، تضم عائلة من قاذفات الجيل الخامس، التي تتمتع بقدرة على التخفي، وتضم ثلاثة أنواع: مقاتلة أرضية (CTOL) لاحتياجات القوات الجوية الأمريكية، ومقاتلة قادرة على الهبوط والاقلاع رأسيا (STOVL) لاحتياجات سلاح مشاة البحرية الأمريكية والبحرية البريطانية، ومقاتلة للتحليق من حاملات الطائرات (CV) لاحتياجات البحرية الأمريكية.

المصدر: نوفوستي