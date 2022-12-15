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حميميم: تركيا تستهدف مواقع وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا

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حميميم: تركيا تستهدف مواقع وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا
Globallookpress Louai Barakat
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أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ إيغوروف، أن تركيا تشن ضربات على مواقع وحدات حماية الشعب الكردية، وترفض تسيير دوريات مشتركة بحجة سوء الأحوال الجوية.

وقال إيغوروف: "الوضع في شمال شرقي سوريا مستقر بشكل عام، هناك ضربات من قبل القوات التركية والتشكيلات الخاضعة لسيطرتها على مواقع ووسائل نقل وحدات حماية الشعب الكردية. والقيادة الكردية لا ترد".

وأشار إلى أن الجانب التركي رفض المشاركة في الدوريات المشتركة بحجة سوء الأحوال الجوية.

المصدر: نوفوستي

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