ألمانيا تزوّد كييف بصواريخ لمنظومات "إيريس-تي" للدفاع الجوي

أعلنت الحكومة الألمانية أنها سلمت كييف صواريخ إضافية لمنظومات "إيريس-تي" للدفاع الجوي، و30 ألف قذيفة عيار 40 مم، وعتادا وعربات صيانة، وسيارات إسعاف.

وسلمت برلين كييف أيضا مدرعتين من طراز Bergepanzer 2، و5 آلاف قذيفة مدفعية من عيار 155 مم، و4 سيارات إسعاف و18 شاحنة 8×8.

وأكد توبياس ليندنر، ممثل كتلة الخضر في البرلمان الألماني أن ألمانيا رفضت نقل منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي إلى أوكرانيا، لأنها جزء من نظام الدفاع الجماعي لحلف "الناتو".

المصدر: نوفوستي