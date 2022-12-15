لمنافسة جارتها الصين.. الهند تختبر بنجاح صاروخا للردع النووي

أعلنت الهند نجاحها باختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "أغني – 5".

وقال وزير الشؤون البرلمانية الهندي، برالهاد جوشي، إن الصاروخ أطلق اليوم الخميس من جزيرة عبد الكلام في ولاية أوديشا شرقي البلاد.

وكتب جوشي على "تويتر": "سيضيف الصاروخ قيمة كبيرة للدفاع ويعزز الأمن القومي إلى حد بعيد"، مستشهدا بمداه البالغ 5400 كيلومتر أو أكثر.

هذا وقبل التجربة الصاروخية، أصدرت السلطات الهندية إشعارا وأعلنت خليج البنغال منطقة حظر طيران، مضيفة أن نطاق الصاروخ يغطي جميع أنحاء البر الرئيسي للصين تقريبا.

وتطوّر الهند عائلة من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى إلى عابرة القارات تسمى "أغني"، والتي تعني "النار" باللغة الهندية.

كما يشار إلى أن الصواريخ "أغني" هي صواريخ باليستية سطح - أرض بعيدة المدى وذات قدرة نووية.

وعلى مر عقود من الزمن، تنافست الهند والصين بشدّة على ما يطلق عليه "خط السيطرة الفعلية"، وهو فاصل فضفاض بين الأراضي التي يسيطر عليها الصينيون والهنود من منطقة لاداخ في الغرب إلى ولاية أروناتشال براديش في شرق الهند، والتي تطالب الصين بالسيادة الكاملة عليها.

المصدر: أ ب