واشنطن تعوّل على الصين والهند وتركيا في شراء النفط الروسي بالسعر الذي حدده الغرب

أعرب منسق سياسة العقوبات في وزارة الخارجية الأمريكية جيمس أوبراين، عن أمله في أن توافق الصين والهند وتركيا على شراء النفط الروسي ضمن سقف السعر الذي حددته مجموعة السبع.

وقال أوبراين: "نتوقع أن تتوصل الصين والهند وتركيا، بصفتهم المشترين الرئيسيين للنفط الروسي، إلى اتفاق وتحديد سعر ضمن الحد المسموح به. وهو ما سيكون منسجما مع الاتفاقية، حتى لو لم تنضم الدول الأخرى إليها بشكل رسمي".

ودخلت عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ في 5 ديسمبر الجاري، حيث توقف الاتحاد الأوروبي عن قبول نقل النفط الروسي عن طريق البحر، إضافة إلى فرض دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي سقفا لسعر هذا النفط عند 60 دولارا للبرميل.

المصدر: نوفوستي