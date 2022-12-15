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الاتحاد الأوروبي يمنح البوسنة والهرسك صفة "المرشح للاتحاد" 

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الاتحاد الأوروبي يمنح البوسنة والهرسك صفة
Legion-Media Steinach
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وافق قادة دول الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم في بروكسل على منح البوسنة والهرسك صفة "الدولة المرشحة" للعضوية في الاتحاد.

ويأتي هذا استنادا للوثيقة الختامية للقاء القمة التي تضمنت "يوافق المجلس الاوروبي على استنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي في 13 ديسمبر 2022 بشأن عملية التوسيع ويوافق على منح البوسنة والهرسك صفة دولة مرشحة للانضمام للاتحاد".

من جهته قال رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قبل القمة إنه يتوقع أن تحصل البوسنة والهرسك رسميا على صفة "دولة مرشحة" للاتحاد الأوروبي خلال القمة.

وفي وقت سابق، أوصى مجلس الاتحاد الأوروبي بمنح البوسنة والهرسك صفة "مرشح للعضوية" في الاتحاد الأوروبي، وكان هذا القرار بحاجة إلى موافقة رؤساء دول الاتحاد في القمة.

المصدر: ريا نوفوستي

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