وسط تحذيرات من أزمة في الطاقة.. وصول أحدث محطة عائمة للغاز المسال إلى ميناء ألماني

وصلت إلى ميناء فيلهلمسهافن الألماني سفينة ستستخدم كمحطة للغاز الطبيعي المسال، وسط تحذيرات المسؤولين من عدم القدرة على توفير ما يكفي من الطاقة لمواجهة شتاء قارس.

ودخلت السفينة "هيوغ إسبرانزا" (طولها 300 متر) إلى ميناء فيلهلمسهافن، حيث يتوقع أن يبدأ تشغيلها في 22 من ديسمبر.

ومن المقرر أن يحضر كبار المسؤولين الألمان، بينهم المستشار أولاف شولتس، حفل الافتتاح الرسمي للمحطة يوم السبت في فيلهلمسهافن.

تزامن وصول السفينة مع تحذيرات من المسؤولين الألمان من عدم خفض البلاد استخدامها للغاز بما يكفي لضمان أمن الطاقة خلال فصل الشتاء.

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واستأجرت الحكومة الألمانية خمس وحدات عائمة للتخزين وإعادة التحويل، بتكلفة تقارب 10 مليارات يورو (10.7 مليار دولار)، رغم آمال الحكومة في استرداد بعض هذه الأموال من شركات الطاقة عبر رسوم تشغيل السفن. ووصلت سفينة أخرى استخدمت كمحطة عائمة أواخر الشهر الماضي قبالة ميناء مطل على بحر البلطيق.

وفي مسعى لمواجهة أثار تداعيات الأزمة الأوكرانية، سارعت ألمانيا لتأمين مصادر بديلة للغاز لتحل محل الإمدادات الروسية، التي طالما اعتمدت عليها البلاد.

وتعد المحطات العائمة جزءا من جهود الحكومة الألمانية للحيلولة دون حدث أزمة للطاقة تشمل أيضا إعادة تفعيل محطات الطاقة القديمة التي تعمل بالنفط والفحم، وإطالة عمر آخر ثلاث محطات للطاقة النووية في ألمانيا، والتي كان المفترض أن يتم إيقاف تشغيلها في نهاية هذا العام وحتى منتصف أبريل.

ونتيجة لانخفاض درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد الأسبوع الماضي، انخفض استخدام الغاز بنسبة 5.2 في المئة، فقط مقارنة بنفس الأسبوع في السنوات الأخيرة، وهو أقل بكثير من هدف التخفيض المعلن في البلاد بنسبة 20 في المئة.

المصدر: "أسوشيتد برس"