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قديروف ينشر مشاهد لقنص مقاتلين تابعين لقوات كييف و"الناتو".. فيديو

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قديروف ينشر مشاهد لقنص مقاتلين تابعين لقوات كييف و
Globallookpress MOD Russia
صورة أرشيفية
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نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، مشاهد لقضاء قناصين روس على مقاتلين تابعين لقوات كييف و"الناتو" قرب مدينة سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وكتب قديروف على "تيليغرام" أن جنود قوات "أحمد" الخاصة الروسية مع جنود الفيلق الثاني للجيش الروسي تمكنوا من قنص اثنين من المقاتلين التابعين للقوات الأوكرانية والناتو.

وأضاف أن المقاتلين الروس يبقون قوات كييف في مرمى نيرانهم وسيستمرون في ذلك حتى نصر روسيا الكامل.

المصدر: نوفوستي

 

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