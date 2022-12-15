قائد الشرطة البولندية يتلقى طردا ملغوما أهداه إياه قائد أمني أوكراني

أصيب قائد الشرطة البولندية بجروح إثر انفجار إحدى الهدايا التي تلقّاها خلال زيارته إلى أوكرانيا مؤخرا من أحد قادة الأجهزة الأمنية الأوكرانية.

وجاء في بيان وزارة الداخلية البولندية اليوم الخميس: "انفجرت بالقرب من مكتب قائد الشرطة البولندية هديّة تلقاها في أوكرانيا خلال زيارة العمل التي قام بها في 11 و12 ديسمبر الجاري، واجتمع خلالها مع قيادة الشرطة الأوكرانية وخدمات الطوارئ".

وأضافت الداخلية أن "الجانب البولندي توجّه إلى الجانب الأوكراني طالبا تقديم تفسيرات لما جرى، ويتم التعامل مع القضية من قبل مكتب المدعي العام والأجهزة المسؤولة".

وكانت الإذاعة البولندية RMF قد أعلنت صباح اليوم الخميس عن وقوع الحادث في مبنى مكتب قائد جهاز الشرطة، ولم تقدّم أي تفاصيل. في حين أفاد شهود عيان بحدوث انفجار وأن سقف المبنى تعرض للانهيار الجزئي.

المصدر: تاس