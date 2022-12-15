الأكبر منذ 1948.. آلاف العاملين في قطاع التمريض بالمملكة المتحدة يضربون عن العمل (صور+ فيديو)

أضرب الآلاف من العاملين في قطاع التمريض عن العمل في إنجلترا مطالبين بتحسين الأجور، في إطار الإضرابات التي تشهدها بلادهم بعد تدهور المعيشة على خلفية العقوبات ضد روسيا.

وقالت كلية التمريض الملكية إن رعاية الطوارئ بالمستشفيات ستستمر في عملها كالمعتاد، وستظل الممرضات والممرضون يعملون في العلاج الكيماوي ووحدات العناية المركزة للأطفال وحديثي الولادة، لكن من المتوقع أن تتأثر العديد من قطاعات المستشفيات الأقل إلحاحا في جميع أنحاء إنجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية.

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وطالبت الكلية بزيادة الأجور بنسبة 5% أعلى من التضخم، على الرغم من أنها ألمحت إلى أنها ستقبل عرضا أقل.

وقالت الحكومة إن الطلب لا يمكن تحمله، وانهارت المحادثات بين الجانبين يوم الاثنين.

وصرح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأربعاء، بأن حكومته "تحدثت باستمرار مع جميع النقابات المشاركة في جميع الخلافات المتعلقة بالأجور".

ووصف الإضراب من قبل الممرضات بأنه الأكبر منذ إنشاء الخدمة الصحية الوطنية في المملكة المتحدة في عام 1948.

وأدى إضراب قطاع التمريض إلى تصعيد موجة الاضطرابات في المملكة المتحدة هذا الشهر حيث نظم سائقو سيارات الإسعاف، وعمال البريد، وسائقو الحافلات، والحمالون بالمطارات، إضرابات للمطالبة بتحسين الأجور وسط أزمة تكاليف المعيشة.

وذكرت وكالات ووسائل إعلام بريطانية أن السفر بالقطار تعطل في جميع أنحاء البلاد بشدة هذا الأسبوع حيث نظم أعضاء نقابة السكك الحديد والبحرية والنقل إضرابا يومي الثلاثاء والأربعاء، ويعتزمون الإضراب أيضا يومي الجمعة والسبت.

وأدى الإضراب إلى توقف حوالي نصف خطوط السكك الحديد في المملكة المتحدة، كما أنه لن يكون هناك خدمة قطارات في بعض أجزاء البلاد، بما في ذلك معظم اسكتلندا وويلز.

كما نظم عمال البريد في نقابة عمال الاتصالات، إضرابا جديدا لمدة 48 ساعة هذا الأسبوع، ومن المقرر تنظيم المزيد من أيام الإضراب خلال الفترة التي تسبق عيد الميلاد.

Electric mood at Heath Hospital as 100,000 nurses walk out on strike to demand pay rises match rising living costs & properly staffed, resourced & funded. NHS



With crisis of recruitment & retention of NHS staff, without better pay & conditions for health workers our NHS will die pic.twitter.com/eVYKUeRfjq — Cardiff People's Assembly (@cardiff_people) December 15, 2022

المصدر: أ ب