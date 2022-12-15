أردوغان لا يستبعد التواصل مع ماسك على خلفية تدخل "تويتر" في السياسة

لم يستبعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغانن التواصل مع المالك الجديد لـ"تويتر"، إيلون ماسك، بعد نشر تقارير تتحدث عن تدخل إدارة "تويتر" السابقة في السياسة.

ووجه مراسل صحفي سؤالا لأردوغان حول خطواته المحتملة تجاه "تويتر"، مذكرا بأن الزعيم التركي واحد من بين ثلاث زعماء لديهم أعلى مشاركة في "تويتر" على مستوى العالم.

وأعاد المراسل إلى الأذهان حالات سابقة تم فيها حظر الهاتشتاغات الداعمة لأردوغان أو إزالتها من بين المواضيع المتداولة.

من جهته قال الرئيس التركي للصحفيينن وهو على متن الطائرة بعد عودته من تركمانستان: "إذا حدث هذا (التدخل في الشؤون السياسية)، سنجلس ونتحدث إلى إيلون ماسك، أو على الأقل سنجري مكالمة هاتفية. يمكننا التحدث عن تويتر بنفس الطريقة التي نتحدث بها عن الفضاء".

وأضاف "نحن نتابع عن كثب القضايا التي أثيرت بشأن تدخل قيادة تويتر السابقة في المجال السياسي، لكنني ذكرت سابقا أنني لا أنظر لوسائل التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي، لم نحقق نجاحا في السياسة أو الدبلوماسية بفضلها".

وتابع أردوغان "وسائل التواصل الاجتماعي ليست ميدانا للسياسة، وإنما الممارسة السياسية الفعلية تتم من خلال التواصل المباشر مع الشعب ومن أجل الشعب. إذا كان لديك تواصل ودي مع شعبك، حينها لن يتمكن تويتر أو غيره من الوقوف أمامك".

المصدر: ريا نوفوستي.