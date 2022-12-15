 
مباشر

بوتين لقادة الاتحاد الأوروبي: هكذا يعاملون من يقبلون مسح الأحذية بهم

أخبار العالم

بوتين لقادة الاتحاد الأوروبي: هكذا يعاملون من يقبلون مسح الأحذية بهم
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/udkw

تحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تذمّر قادة بلدان الاتحاد الأوروبي من سياسة واشنطن تجاههم، وقال لهم إن "هذا مصير من يسمح للآخرين بمسح أقدامهم به".

وأضاف بوتين، في اجتماع مجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية، عبر تقنية الفيديو: "يعرب القادة الأوروبيون أحيانا في تصريحاتهم عن استيائهم من سياسة الولايات المتحدة إزاء بلدانهم، ويسألونها لماذا تعاملهم بهذه الطريقة؟".

وأضاف: "ما الذي كنتم تريدونه، وكيف يتم التعامل مع من يقبلون بمسح الأقدام بهم؟".

وأكد أنه تم فرض عقوبات عدوانية ضد روسيا لسحق اقتصادها لكن ذلك لم يتحقق كما ترى روسيا والجميع.

المصدر:RT

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

اختر القائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022!