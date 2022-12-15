فيكتور بوت: الحكومة الأمريكية تلعب لعبة حقيرة بالضغط على سلطات الدول

صرح السجين السابق بالولايات المتحدة فيكتور بوت بأن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تلعب لعبة حقيرة بمساعدة الاستفزازات والضغط على سلطات الدول الأخرى.

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وتابع في حوار له مع RT: "لقد تم نقلي بالفعل من تايلاند دون أمر من المحكمة، وهي قضايا تحتاج إلى تنسيق على مستوى السفارة، أو ربما على مستوى الاتصالات مع وكالات إنفاذ القانون"، مشيرا إلى أن المشكلة الرئيسية هي أن الولايات المتحدة الأمريكية، تستخدم تشريعاتها التي تسمح لها بتنفيذ مثل هذه العمليات.

وقال بوت إن الحكومة الأمريكية اتهمته بنقل 200 دبابة من طراز "تي-90" لصالح حركة طالبان، وتساءل ساخرا أن ذلك يعني ببساطة 200 رحلة جوية إلى أفغانستان، "فوق أي منطقة تمت هذه الرحلات؟ وأين الدليل"، وتابع السجين السابق بأن كل ما حدث له كان بمثابة تجربة مصغرة لما يحدث الآن مع روسيا.

المصدر: RT