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أردوغان يدعو إلى إنهاء تفاصيل نقل الغاز إلى أوروبا في غضون شهر

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أردوغان يدعو إلى إنهاء تفاصيل نقل الغاز إلى أوروبا في غضون شهر
AFP
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أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعليماته إلى وزير الطاقة بإنهاء تفاصيل نقل الغاز إلى أوروبا، في غضون شهر واحد.

وقال أردوغان حول نقل غاز تركمانستان عبر تركيا إلى أوروبا، إن رئيس تركمانستان  سيردار بيردي محمدوف، سيجري زيارة إلى تركيا مطلع العام القادم، حينها سنضع النقاط الأخيرة على هذا الموضوع.

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وأفاد بأن وزراء الطاقة في تركيا وأذربيجان وتركمانستان سيبحثون قريبا تفاصيل نقل الغاز إلى أوروبا، و"أصدرت تعليماتي للوزير بأن ينتهي الأمر في غضون شهر واحد".

المصدر: "الأناضول"

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