زاخاروفا تعلق على قرار برلمان بولندا إعلان روسيا "دولة راعية للإرهاب"

وصفت الخارجية الروسية قرارا تبناه مجلس النواب البولندي الأربعاء بتصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب"، بأنه إجراء مخطط له ضمن الحملة المناهضة لروسيا في الدول الغربية.

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في إفادة صحفية اليوم الخميس: "تبنى مجلس النواب بالبرلمان البولندي قرارا يعتبر روسيا، كما قالوا، "دولة ترعى الإرهاب.. هذه الخطوة غير الودية جزء من الحملة الإعلامية السياسية المخطط لها التي يقوم بها الغرب ضد بلادنا".

وأضافت أن الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، هي التي تستخدم تسميات مثل "دولة إرهابية"، و"نظام إرهابي"، و"دولة راعية للإرهاب" لتلصقها بخصوم غير مرغوب فيهم، من أجل إضفاء الشرعية على الإجراءات القسرية الأحادية التي تتخذها ضدهم، التي تتعارض مع مبدأ المساواة في السيادة.

وأشارت زاخاروفا إلى أن هذه الخطوة تأتي أيضا في سياق اختلاق قصة جديدة بهدف صرف الأنظار بعيدا عن التقارير الروسية والأجنبية الكثيرة التي اتهمت بولندا بالتخطيط لضم أراض في غرب أوكرانيا.

المصدر: "تاس"