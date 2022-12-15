الفرنسيون يردون بحدة على ماكرون لإهانته روسيا

غضب قراء صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية من وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتصرفات روسيا في أوكرانيا بـ "الجبانة".

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وكتب أحد المعلقين: "هل يتحدث ماكرون عن نفسه؟ ليست روسيا من يخضع للولايات المتحدة الأمريكية و(الناتو)، وليست روسيا من يزود أوكرانيا بمزيد من الأسلحة كي يموت مزيد من الناس".

وعلق آخر: "إنه (ماكرون) يتجرأ فقط بالأقوال، ولكنه في الأفعال دمية في يد الولايات المتحدة".

وتساءل ثالث: "لقد أعدت الولايات المتحدة الأمريكية هذا الصراع وأطلقت له العنان، في مهمة لإضعاف روسيا وتحييدها أو حتى تدميرها. فمن هو الجبان بعد ذلك".

وكتب قارئ رابع: "بمثل هذه التصريحات، هو لا يقرّب مفاوضات السلام، بل يؤدي فقط إلى تفاقم الوضع".

واقترح قارئ آخر: "بما أنه لا يريد حل النزاع في أوكرانيا، فدعوه يخصص أموالا لكييف من جيبه الخاص".

وخلص قارئ إلى أنه "للأسف، فقد اختار الفرنسيون حفارا لقبر بلادهم".

وكان مؤتمر حول أوكرانيا قد عقد في باريس هذا الأسبوع، شدد ماكرون فيه على استعداد ما أسماه المجتمع الدولي لمساعدة الأوكرانيين على "البقاء على قيد الحياة هذا الشتاء"، واتهم روسيا بارتكاب "أفعال جبانة".

المصدر: نوفوستي