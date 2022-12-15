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دول الاتحاد الأوروبي تفشل مجددا في الاتفاق على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا

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دول الاتحاد الأوروبي تفشل مجددا في الاتفاق على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا
Globallookpress Philipp von Ditfurthdpa
صورة أرشيفية
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أخفقت دول الاتحاد الأوروبي مجددا في الاتفاق على الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز" نقلا عن دبلوماسيين في الاتحاد.

ونقلت الوكالة عن الدبلوماسيين قولهم إن "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فشلت في الاتفاق على الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا في جلستهم للمحادثات يوم أمس الأربعاء".

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في الوقت نفسه، أشار أحد الدبلوماسيين إلى أن الدول الأوروبية اقتربت من الاتفاق، إلا أن عددا من الدول، بما في ذلك بولندا، لا تزال لديها اعتراضات.

وكان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد قال في وقت سابق إنه يأمل في الاتفاق على الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا هذا الأسبوع.

وقد صعد الاتحاد الأوروبي من ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، وفرض فعليا 8 حزم عقوبات متتالية، تشمل إجراءات تقييدية اقتصادية شخصية وقطاعية، فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق إن سياسة مواجهة وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد من قبل الغرب، والعقوبات وجهت ضربة قاصمة للاقتصاد العالمي برمته.

المصدر: نوفوستي

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