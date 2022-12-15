مصرع طفل رابع بعد سقوطه في بحيرة متجلدة في بريطانيا

أعلنت الشرطة البريطانية، وفاة طفل رابع يبلغ ستة أعوام، بعدما سقط مع ثلاثة آخرين يوم الأحد في بحيرة متجلدة في برمنغهام وسط بريطانيا.

وانتشلت فرق الإسعاف الأطفال الأربعة البالغين من العمر 6 و8 و10 و11 سنة مصابين بسكتة قلبية بعد ظهر الأحد بعد سقوطهم في بحيرة في سوليهال، وسبق أن أعلنت شرطة وست ميدلاندز مقتل ثلاثة منهم.

وقالت في بيان "بحزن عميق نعلن بعد ظهر اليوم (الأربعاء) أن الطفل البالغ ستة أعوام والذي كان في المستشفى، خسر معركته من أجل الحياة"، مضيفة: "نقدم كل تعازينا لعائلات وأصدقاء الأشخاص المعنيين بهذه المأساة".

وأفاد شهود عيان برؤية الأطفال يلعبون على البحيرة المتجلدة عندما انكسر الجليد ما تسبب بسقوطهم في المياه. وسقط أحد الأطفال أثناء محاولته مساعدة الآخرين.

وتشهد المملكة المتحدة موجة صقيع منذ أيام عدة مع انخفاض الحرارة إلى دون عشر درجات مئوية في بعض المناطق وتساقط ثلوج وتشكل جليد لا سيما في شمال البلاد وجنوبها، مع درجات حرارة تصل إلى 17 تحت الصفر في وسط اسكتلندا. إلا أن هيئة الأرصاد الجوية أوضحت أن درجات الحرارة هذه "ليست غير اعتيادية في هذه الفترة من السنة".

المصدر: "أ ف ب"