صرح نائب المستشار السابق للنمسا هاينز كريستيان شتراخه بأن الولايات المتحدة وأوروبا ليس لديهما مبادرات سلام لأوكرانيا، مضيفا أن وقف القتال هناك ممكن بشروط.

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وقال شتراخه في تصريحات لوكالة "نفوستي" نشرت اليوم الخميس: "في الوقت الحالي، لا توجد مبادرة سلام جادة ومرغوب فيها بصدق سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة. تحاول تركيا بقيادة (الرئيس رجب طيب) أردوغان التوسط. ولكن، للأسف، هناك من له مصلحة في الحرب الشرسة الدائرة في أوكرانيا بل وهناك من يستفيد منها".

وأضاف الزعيم السابق لحزب الحرية النمساوي اليميني أن هناك فرصة لإبرام اتفاقية سلام إذا "قام اللاعبون الكبار الموجودون في الخلفية، مثل الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين في الناتو، بإبطاء هذه الحرب بالوكالة في أوكرانيا"، وكذلك "إذا توقفت عمليات تسليم الأسلحة إلى كييف".

وحث المسؤول النمساوي السابق جميع الأطراف على إبداء "الاستعداد للبحث بجدية عن طريق للمفاوضات".

المصدر: "نوفوستي"