قال السياسي الفرنسي فلوريان فيليبو، إن زعماء الاتحاد الأوروبي قادوا أوروبا للانحدار بينما بقي الاقتصاد الروسي مزدهرا.

وأضاف السياسي في تغريدة على تويتر: "فائض الميزانية الروسية تضاعف أربع مرات في نوفمبر! وفي نفس الوقت يرتفع العجز عندنا بشكل كبير، لقد توقفنا عن تدفئة المدارس والمستشفيات، نخطط لاستخدام الشموع!".

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كما أشار السياسي الفرنسي، إلى أن المصانع الأوروبية تنتقل بشكل تدريجي إلى الولايات المتحدة بسبب الظروف الاقتصادية المواتية.

وتابع فلوريان فيليبو القول باستهزاء: "لقد قامت أورسولا وكذلك ماكرون ولو مير بهذا العمل بشكل رائع!".

المصدر: نوفوستي