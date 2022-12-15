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سياسي فرنسي: قادة الاتحاد الأوروبي نجحوا في تعميق الأزمة

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سياسي فرنسي: قادة الاتحاد الأوروبي نجحوا في تعميق الأزمة
Gettyimages.ru
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قال السياسي الفرنسي فلوريان فيليبو، إن زعماء الاتحاد الأوروبي قادوا أوروبا للانحدار بينما بقي الاقتصاد الروسي مزدهرا.

وأضاف السياسي في تغريدة على تويتر: "فائض الميزانية الروسية تضاعف أربع مرات في نوفمبر! وفي نفس الوقت يرتفع العجز عندنا بشكل كبير، لقد توقفنا عن تدفئة المدارس والمستشفيات، نخطط لاستخدام الشموع!".

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كما أشار السياسي الفرنسي، إلى أن المصانع الأوروبية تنتقل بشكل تدريجي إلى الولايات المتحدة بسبب الظروف الاقتصادية المواتية.

وتابع فلوريان فيليبو القول باستهزاء: "لقد قامت أورسولا وكذلك ماكرون ولو مير بهذا العمل بشكل رائع!".

المصدر: نوفوستي

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